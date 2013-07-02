Eğitim Bir Sen Yıl Sonu Pikniği Yapıldı

Pikniğe sendika Şube Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri, ilçe şube yönetimleri, sendika üye ve ailelerinden oluşan 700 kişi katıldı. Şölen havasında geçen piknikte en çok çocuklar eğlendi. Yoğurt yiyerek yonca altın bulma, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, elma yeme, çuvalla koşu ve halat çekme yarışmaları yapıldı. Başarılı yarışmacılar; yonca altın, MP3 müzik çalar hediyeleri kazandılar. Ayrıca her yarışmacıya futbol topu ve sendika madalyası hediye edildi. Ali Dursun ile Turan Karataş’ın hazırladığı Medeniyet Burçları Rasim Özdenören Kitabı ve Mustafa Kurban’ın yazdığı Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı kitapları dağıtıldı.

Pikniğe misafir olarak Memur-Sen Adıyaman il temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen şube başkanı Gaffari İzci, Adıyaman İmam Hatipliler Derneği (AİMDER) Başkanı Yard. Doç. Dr. Osman Kaya, ENSAR Vakfı Adıyaman şubesi onursal başkanı Mehmet Altındal, vakıf başkanı Muzaffer Şimşek, Adana İ.H.Lisesi müdürü Muhammed Karaduman ile İlim Yayma Cemiyeti Ağrı Şube Başkanı Zübeyt Bozkurt katılarak ödül dağıttı.