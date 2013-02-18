Eğitim Bir Sen'den Ahde Vefa Toplantısı

Toplantıya Cafer Beydilli (şube kurucusu), Ahmet Altuntaş, Ahmet İlhan, Abdulkadir Köker, Asım Cesuroğlu, Atilla Özmercan, Atalay Yaman, Latif Tuluk, Mustafa İlhan, Necati Aktaş, Nihat Ok, Ömer Çakır, Seyfullah Kaplan, Yusuf Koçyiğit, Ahmet Sait İlter, Orhan Gün, Vedat Sağlam ile şube başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları katıldı.

Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendikanın 21'inci kuruluş yılında 231 bini aşan üyesi ile eğitim iş kolunda Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu vurgulayarak, “Bugünlere kolay gelinmedi, başta Mehmet Akif İnan olmak üzere bir grup erdemli insan büyük fedakârlıkla sendikamızı 14 Şubat 1992 tarihinde kurmuşlardır. O günden bugüne kadar sizler ve sizler gibi erdemli insanların birçok cefaya katlanarak fedakarca çalışması sonucu bugünlere geldik. Bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Emekli olanlar başka alanlarda hakka ve halka hizmet etmeye devam ediyor. Üyelerimiz ise alanlarda aynı şevkle çalışıyor. Bu toplantıları 14 Şubatlarda geleneksel hale getirerek devam ettiriyoruz. Bu toplantıya davetimizi kırmayıp geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Daha nice toplantılarda buluşmayı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda, daha sonra sırayla bütün katılımcılar anılarını, görüş ve önerilerini anlattı. Başta kurucu genel başkan Mehmet Akif İnan olmak üzere özellikle ilk yıllarda yönetimde görev alan arkadaşların çok büyük fedakarlık ve çalışmalarıyla bu günlere gelindiği vurgulandı. Bu fedakarca çalışmaların boşa gitmediği ve gitmeyeceği belirtilerek, ülkenin demokrasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ki gelişmelerinde Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in büyük katkısı olduğunu herkesin bildiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği, özlük ve özgürlük mücadelesinin devam etmesi gerektiği hatırlatıldı.