Eğitim Bir Sen’den başarılı okullara plaket

Aydın Kalkan, ziyaretler sırasında eğitimcilere seslenerek, "Başarı hiçbir zaman tesadüfi değildir. Türkiye’deki binlerce lise içerisinde ilk 14. Sırada yer almak büyük bir başarıdır. İlk 46, 49’da yer alan liselerimizdeki başarı Kayseri’nin başarısıdır, bizim başarılarımızdır. Bizler okul müdürlerimizin göreve gelmesinde insan kaynakları çalışması yaptık, başarılı olabilecek eğitimcilerimizi idareye önerdik ve bu başarılar ortaya çıktı" dedi.



Aydın Kalkan ve beraberindeki heyet, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ve Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okul yönetimi şahsında tüm eğitimcilere plaket takdim etti.



Plaket verilen okulların sıralamaları şu şekilde;



Türkiye Anadolu Liseleri Başarı Sıralamasında 14. sırada Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi,

43. sırada Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi,

46. sırada Sami Yangın Anadolu Lisesi,

59. sırada Ahmet Eren Anadolu Lisesi,

85. sırada Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi

Türkiye Anadolu İmam Hatip Liseleri Başarı Sıralamasında 8. sırada Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Emeğimiz çok

Aydın Kalkan, "Kayseri eğitimini biz iyi biliyoruz, bir iki yıllık eğitimci değiliz, Eğitim Bir Sen Kayseri şubesi olarak 2005 yılından beri tüm ilçelerimizin ve tüm okullarımızın her metresinde emeğimiz ve alın terimiz vardır. Sendika olarak başarıyı, sorunları, zayıf ve kuvvetli yönleri çok iyi takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili kurumlara öneriler sunuyor, uyarılar yapıyoruz. Bizim uyarılarımızı ve önerilerimizi dost bakışıyla algılamalıdır tüm kurumlar, kişiler geçicidir fakat kurumlar kalıcıdır ve hizmet anlayışımız kırmak, yıkmak, dökmek üzere değildir" diye konuştu.

İHA

