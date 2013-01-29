Eğitim Bir Sen'den KASKİ'ye Ziyaret

Şube Başkanı Aydın Kalkan, KASKİ Genel Müdür yardımcılığı görevine yeni atanan Dr. Mahmut Danacı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kalkan, Danacı'ya Eğitim-Bir-Sen yayınlarından bir set hediye etti. Daha sonra KASKİ yönetim kurulu üyeliğine atanan Emir Namaldı'yı ziyaret eden Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Namaldı’ya yeni görevinde başarılar diledi.