Şube Başkanı Aydın Kalkan, KASKİ Genel Müdür yardımcılığı görevine yeni atanan Dr. Mahmut Danacı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kalkan, Danacı'ya Eğitim-Bir-Sen yayınlarından bir set hediye etti. Daha sonra KASKİ yönetim kurulu üyeliğine atanan Emir Namaldı'yı ziyaret eden Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Namaldı’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Eğitim Bir Sen'den KASKİ'ye Ziyaret
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdür yardımcılığı görevine yeni atanan Dr. Mahmut Danacı ile KASKİ yönetim kurulu üyeliğine atanan Emir Namaldı‘ya ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
29 Ocak 2013 Salı 17:03
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