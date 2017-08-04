Eğitim Bir Sen’den Müftü Güven’e nezaket ziyareti

Nezaket ziyaretine Eğitim Bir Sen kayseri 1 Nolu Şube başkanı Aydın Kalkan, Başkan vekili Abdullah Karabulut, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Aslantürk, Ahmet Kucur, Latif Küçük ve Hacı Sarı katıldı.



Ziyarette konuşan Aydın Kalkan, “İl Müftüsü Şahin Güven göreve geldiğinden beri sivil toplum kuruluşlarıyla il müftülüğü arasında işbirliğine dayalı bir iletişim ortamı oluşturmuştur. Müftülüğe ulaşmak ve projelerde işbirliği yapmak anlamında çok mesafeler kat edildi. İl Müftüsü Şahin Güven hoca, özellikle Kayseri’deki eğitim çağındaki gençlerin camilerle buluşturulması anlamında önemli projeler yürütmektedir. Eğitim Bir-Sen olarak kitap okuma yarışmalarına, Kuran Kurslarının niteliğinin artırılması çalışmalarına, yayın faaliyetlerine, konferanslara diğer kurumlarla paydaş halinde projeler geliştirilmesine destek veriyoruz, Eğitim çalışmalarında İl Müftülüğünün yaptığı ve yapacağı çalışmalara destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.



İl Müftüsü Şahin Güven ise temel amaçlarının hizmet etmek olduğunu, gençlerin değerleriyle birlikte yaşamalarına önem verdiklerini yarışmalarla, yayın çalışmalarıyla, yaz kurslarıyla, mahallelerdeki Kur’an Kurslarının etkinlikleriyle Kayseri’ye ve kayseri halkına hizmet etme gayesiyle sürekli çalıştıklarını anlattı. Güven, Diyanet Vakfının Kayseri Şubesinin Başkanı olarak zaten bir sivil toplum kuruluşunun idareciliğini yaptığını, STK çalışmalarına ve işbirliğine istişarelere önem verdiklerini anlattı.



Nezaket ziyareti gündemdeki konuların değerlendirilmesi ve Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven’in Diyanet yayınlarından oluşan kitap seti hediyesinin takdimi ile sona erdi.



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