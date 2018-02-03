Eğitim Bir Sen’den ücretli öğretmen atamalarına tepki

Kentte bir restoranda yapılan ve Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şube üyelerinin katıldığı İl Divan Toplantısında konuşan Başkan Aydın Kalkan, öncelikli olarak Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonunu desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirdi.



“KPSS ile atama dışındaki ara formüller vicdanları yaralamaktadır”

Öğretmen atamaları ile ilgili olarak hafta içinde söz konusu edilen ve Torba Yasa kapsamında değerlendirilen, belli gün sayısı üzerinde ücretli öğretmenlik yapmış öğretmenlerin yazılı ya da sözlü sınavla atanacak olmasını doğru bulmadıklarını belirten Kalkan, “Şubat ayı içerisinde yapacağı 20 bin atamaya 5 bin kadro daha eklemesi atama bekleyen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına önemli bir adım. Bu güzel adımı önemsiyor/destekliyoruz. Ancak atamalarda KPSS puan üstünlüğüne göre sağlıklı bir güvenlik soruşturması ile atama yapılmasını makul bir yöntem olarak görüyoruz. Mülakat konusuna bakışımızı koruduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerekli bir işlem olarak görmedik ve görmüyoruz da. Öğretmen alımlarında KPSS puanı üzerinden hareket edilmesi adalet ve hakkaniyetin gereğidir. Harici yöntemler küskün ve kırgınlar kitlesi üretmekten,sosyal maliyet artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır ve yaramamıştır da.Bu konuda sendikamızın yaklaşımı nettir.Ücretli öğretmenlik yapanların şartları taşıması kaydıyla yazılı ya da sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen olarak atanacak olması kanaatimizce yeni problemlere sebebiyet verecektir. Öğretmen alım politikasının sürekli değişmesi ve günübirlik sistem uygulamaları eğitim çalışanları ve genç öğretmen adaylarını mutlu etmemektedir” diye konuştu.



“Öğretmenler şikayet baskısı altında”

FETÖ yapılanması karşısında Eğitim Bir Sen olarak duruşlarının net olduğunu hatırlatan Kalkan, 2018 yılının eğitim-öğretim açısından daha az hatanın yapıldığı bir yıl olması gerektiğine de işaret etti. Öte yandan bir takım şikayet mekanizmaları ile öğretmenlerin üzerindeki psikolojik baskının artırıldığını da belirten Kalkan, “147 Şikayet hattı BİMER, CİMER gibi iletişim hatları eğitim çalışanlarının sürekli şikayet edildiği alanlar olmamalıdır. Öğretmenlerimiz velilerden eğitim faaliyetlerinde destek beklemektedir. Birlikte daha başarılı öğrenciler yetiştirme mücadelesinde sürekli suçlanan ve şiddette uğrayan bir çalışan grubu olmak istemiyoruz” dedi.

Kalkan, son olarak, “Sendikamızın sürekli dile getirdiği 3600 ek göstergenin verilmesi, sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı okuttukları ders saatinin 18 den 15 saate indirilmesi, vergi diliminin tekrar gözden geçirilmesi, ek ders yönetmeliğinin adalet duygusunu yeniden tesis edecek şekilde düzenlenmesi, Okulların bütçe sorununun ivedilikle çözüme kavuşturulması, Öğretmenlik mesleği için Adil bir Kariyer Sistemi geliştirilmesi, İstihdam da güçlük çekilen yerlerde teşvik sisteminin hayata geçirilmesi, Tüm öğretmen ihtiyacının kadrolu olarak karşılanması, Eğitim çalışanlarının ve eğitimin paydaşlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmak suretiyle sürdürülebilir bir Yönetici Atama Yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.