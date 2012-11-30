Eğitim Bir'den Kaymakama Ziyaret

Ziyarete Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube başkanı Aydın Kalkan, Basın Yayın Sekreteri Mustafa Kurban, Kocasinan ilçe temsilcisi Ercan Duran, ilçe yönetim kurulu üyeleri Yusuf Dündar, Atalay Yaman, Murat Kumral, Selim Demirkollu, Ali Çakmak ve Latif Küçük katıldı.

Şube başkanı Aydın Kalkan, kaymakam Mustafa Hotman’a, “İlimize ve ilçemize hoş geldiniz. Yeni göreviniz hayırlı olsun, başarılarınız daim olsun.” dedi.

Kocasinan kaymakamı Mustafa Hotman ise, “Bu nazik davranışınız için teşekkür ederim, birçok ilçede kaymakamlık yaptım, eğitim kurumları ile hep iyi ilişkiler içinde çalıştık. Eğitimci insanlar görev ve sorumluluklarını, nerede nasıl hareket edeceklerini iyi bildiklerinden ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Buradaki eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile de uyum içinde çalışmamamız için bir sebep olmaz diye düşünüyorum. Tecrübelerimizi ve gücümüzü birleştirerek en iyi hizmetleri yapmak için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Ziyaret Eğitim-Bir-Sen yayınlarından bir set hediyesi ile sona erdi.