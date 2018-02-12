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Eğitime BİLFEN damgası

Kayseri BİLFEN, en başarılı özel ortaokullar kategorisinde Kayseri’den ilk 50’ye giren tek okul oldu.

Eğitime BİLFEN damgası
En son 2016-2017 döneminde yapılan  TEOG’da en başarılı olan özel okullar listesi açıklandı. Medyaya sızan ve ulusal medya tarafından açıklanan en başarılı 50 özel ortaokul sıralamasının ilk 20’sinde BİLFEN’den 15 ortaokul yer aldı.
Buna göre İzmir BİLFEN özel ortaokul başarı sıralamasında 1’inci olurken sıralamada BİLFEN’in 15 ortaokulu yer aldı. Kayseri BİLFEN de en başarılı 50 özel ortaokul sıralamasında 488,92 puanla 17’nci sırada yer aldı.
Geçen dönem sınava giren 18 bin ortaokul arasında özel okullar sıralamasında Türkiye çapında 17’nci sırada yer alan Kayseri BİLFEN’in başarısı eğitim camiasında takdirde karşılanırken, şehrimizde eğitim veren özel ortaokullar içinde bu başarı sıralamasına sadece Kayseri BİLFEN girebildi.
BİLFEN Kayseri İlköğretim Bölümü Okul  Aile Birliği eski Başkanı İlter Sağırsoy, “Bu az zamanda yapılan çok ve büyük işlerin somut göstergesidir. Ve bu daha başlangıçtır. Bu başarı çıtası öğrencilerimizin ve eğitim kadromuzun gayretli çalışmalarıyla artarak ve yükselerek devam edecektir. Bundan hiçbirimizin şüphesi yoktur. Tüm öğretmen, idareci kadrosu ile öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.
Kayseri Gündem
 
 
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