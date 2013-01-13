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Egzoz Gazından Zehirlendi

Kayseri’de, gece garaja park ettiği otomobilinde uyuyakalan 2 çocuk babası mobilyacı, çalışır vaziyetteki otomobilin egzozundan çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Egzoz Gazından Zehirlendi
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 292. Sokak'ta bir kişinin otomobilin içinde hareketsiz yattığının ihbar edildi. Olay yerine ilk giden 112 ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan 36 yaşındaki Y.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 155 ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Mobilyacılık yapan ve 2 çocuk babası olan Y.C.’yi, sabah saatlerinde eşi Y.C.’nin fark ettiği ve 38 HE 046 plakalı otomobilde hareketsiz durması sonrasında 112’ye haber verdiği öğrenildi.
Y.C.’nin gece saatlerinde otomobilini garaja park ettiği ve çalışır vaziyette bırakarak uykuya daldığı, otomobilden çıkan egzoz gazından tahmin ediliyor. Yetkililer, Y.C.’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında netleşeceğini bildirdi. (iha)
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