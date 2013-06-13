Ehliyetsiz Araç Kullananlara Ceza Yağacak

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “24/05/2013 tarihli ve 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36, 48 ve Ek 13. maddeleri değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 11 Haziran 2013 tarihli 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” ifadesinde bulunularak, yeni yapılan düzenlemeler hakkında şu bilgiler verildi:

“ Sürücü belgesiz araç kullanma ile ilgili olarak;

Sürücü belgesiz, sürücü belgesi geri alma süresi içinde, daimi iptal edilmiş sürücü belgesi ile ve yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanan sürücülere ve ayrıca araç sahiplerine trafik zabıtasınca her defasında 1.407 TL. idari para cezası uygulanacak,

Alkollü araç kullanma ile ilgili olarak;

Sadece hususi otomobil sürücülerinde 0,50 promil üzerinde diğer araç sürücülerinde 0,20 promil üzerinde alkol düzeyi tespit edilenlere cezai işlem uygulanacak bu kabahati son beş yıl içerisinde işleyenlere;

1. defasında 700 TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 6 ay süreyle iptal edilecek,

2. defasında 877 TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 2 yıl süreyle iptal edilecek,

3. veya daha fazlasında 1.407 TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 5 yıl süreyle iptal edilecek,

Alkolmetre ile ölçümü reddedenlere ise 2.000 TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 2 yıl süreyle iptal edilecek,

Alkol düzeyi 1.00 promil üzerinde olanlara Türk Ceza Kanununun 179/3 maddesi gereğince (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma) adli işlem yapılacak,

Trafik kazasına sebebiyet veren hususi otomobil sürücülerinde 0,50 promil üzerinde, diğer araç sürücülerinde 0,20 promil üzerinde, alkol düzeyi tespit edilenlere ayrıca Türk Ceza Kanununa göre adli işlem yapılacak,

Trafik kazası haricinde sürücülerde itiraza binaen ikinci bir alkol testi yapılmayacak, işlemlere itiraz edenler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ilgili mahkemeye yapacak,

Trafik kazalarında sürücülerin alkol kontrolü trafik zabıtasınca teknik cihazla yapılacak ölçüme itiraz edilirse sağlık kuruluşuna götürülecek, aradaki süre (60 dk.’da 0.15 promil) hesaba katılacak ayrıca sürücüye 2.000 TL para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 2 yıl süreyle iptal edilecek,

3-Kazalarda ölenler/üfleyemeyecek kadar yaralı olanlar sağlık kuruluşuna sevk edilecek,

Uyuşturucu/uyarıca madde kullanarak araç kullananlarla ilgili olarak;

Bu maddeleri kullandığı tespit edilenlere 3.600 TL idari para cezası uygulanacak sürücü belgesi 5 yıl süreyle iptal edilecek, Türk Ceza Kanununa göre adli işlem yapılacak,

Cihazla ölçümü reddedenlere 2.000 TL idari para cezası uygulanacak sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınacak,

Alkollü olarak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanarak araç kullandığından dolayı sürücü belgesi geri alınanların sürücü belgelerinin teslimi için süre bitiminde ilgili belgelerin temini haricinde tüm cezalar tahsil edilecek,

Tüm ölçümler kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlarla yapılacaktır.”