Ekmek Bıçağı İle Bıçakladı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde, K.B. ile erkek arkadaşı H.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sinirlerine hakim olamayan K.B., yanında bulunan ekmek bıçağı ile H.D.’yi sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan H.B.’nin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaşın turnike yaptığı H.D. için olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, aldığı bilgiler doğrultusunda araştırma yapan polis ekipleri, K.B. ve kardeşi A.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan ekmek bıçağı bir apartmanın bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

