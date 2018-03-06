Ekonomik bağımsızlığa ağır darbe

14 Şeker fabrikasının özelleştirilmesine farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam’da yazılı bir basın açıklaması yaparak durumu eleştirdi.

Sağlam, “Bugün üretim ekonomisi adına ne varsa uluslararası kapitalist tekellerin emriyle bir bir yok ediliyor. Emperyalist sömürü ülkemizi teslim alıyor. Ülkenin ve halkın çıkarına olmayan şeker fabrikalarının satışı küresel kapitalist şirketlerin ve tekellerin çıkarına hizmet ediyor. Hükümet sürekli olarak bir yerlilik ve millilik vurgusu yapıyor ama üretim ekonomisine özelleştirme yoluyla son veriyor, ülkenin yerli üretimini kapitalist uluslararası şirketlerin hizmetine açıyor. Bu tabloda emperyalizm karşıtlığından ya da yerellikten söz etmek mümkün müdür? Tarımdaki özelleştirme süreci, açık bir peşkeş öyküsüdür. Örneğin TEKEL İçki fabrikaları 290 milyon dolara özelleştirilmiş, satın alanlar bir yıl geçmeden portföyün yüzde 90’ının 800 milyon dolara satmışlar, birkaç yıl sonra da tesisler 2,1 milyar dolara el değiştirmişti. Tarımdaki özelleştirme süreci, aynı zamanda bir yabancılaştırma öyküsüdür.” dedi.



Şeker pancarı tarımının 65 ilde yaklaşık 8 bin yerleşim biriminde 350 bin çiftçi ile yapıldığını belirten Sağlam şunları söyledi:

“Şeker pancarı tarımı, sözleşmeli bir tarım türü olduğu için bu işin tarımını yapan insanları köye bağlayarak ve ailenin neredeyse tüm bireylerine bir iş olanağı yaratıyor. Bir de bunlara mevsimlik tarım işçilerini ve fabrikalarda geçici olarak çalışan işçileri kattığımızda özelleştirme ile birlikte kentlerdeki önemli bir istihdam ve geçim kaynağı yolu da kapatılmış olacak.



Kurum Haberi

