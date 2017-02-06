El Bab’taki stratejik köy DEAŞ’tan alındı

Suriye’de Halep’in kuzeydoğusunda yer alan El Bab’ta yoğun çatışmalar yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyünü DEAŞ’tan geri aldı. Halep-Bab yolunu alan Özgür Suriye Ordusu, Bizaa köyünü üç taraftan kuşattı. Bizaa köyü, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından terör örgütü DEAŞ’tan alındı.

Bölgede çatışan Özgür Suriye Ordusuna bağlı tugaylar, Halep-Bab yolunun alındığını ifade ederek, saatler içinde El Bab içinde olacaklarını dile getirdi. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade eden tugaylar, Fırat Kalkanı'nın üçüncü aşamasında olduğunu dile getirdi.

El Bab’ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü, terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor.

İHA

