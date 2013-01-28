El Emeği Göz Nuru Eserler Sergilenecek

Melikgazi Belediyesi Sergi Salonunda açılacak olan sergi ile kursiyerlerin 4 ay boyunca el emeği, göz nuru olarak kendi yaptıkları eserlerin sergileyerek bu güzelliği kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ”Melikgazi Meslek Edindirme Kursları kısa adı MelMek tarafından sonbahar ve ilkbahar olarak yılda iki kez düzenlenmektedir. Bu Kurslar ile Anadolu el sanatlarını hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz hem de bireylere birer meslek öğrenmelerine vesile oluyoruz. Genç kızlarımız bu kurslarda çeyizlerini hazırlarken, hanım kardeşlerimizde bir meslek öğrenerek kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Daha da önemlisi bir beceri kazanıyor, sosyal hayata renk katıyorlar. Bu sergimizde 1.350 parça ürün sergilenecek. Hepsi birbirinden değerli olan bu eserleri hazırlayanlara ve serginin açılmasında emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyor, Kayserili hemşerilerimizi açılışımıza bekliyoruz” dedi.

Açılacak olan MelMek Sergisinde yer alan el işi göz nuru ürünlerin satışının da yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Melmek Kurslarının ikinci dönemi için kayıtların başladığını, kurslara katılmak isteyenlerin 15 Şubat tarihine kadar kurs merkezlerine kayıtlarını yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.