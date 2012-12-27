Elektrikler Kesilecek

Buna göre 29 Aralık 2012 Cumartesi günü 07.00-16.00 saatleri arasında; Buğdaylı, Akçatepe, Elagöz, Hasanarpa, Yazır, Akin, Vatan mahalleleri ile bu bölgede bulunan tavuk çiftlikleri, diğer kuruluşlar ile Sarımsaklı sulama kooperatifine bağlı trafolara enerji verilemeyecek.

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği kaydedildi.