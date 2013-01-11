Elektrikler Kesilecek

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada, 13 Ocak 2013 Pazar günü 06.00 - 07.30 saatleri arasında, Talas Bulvarı, Teknik Endüstri Meslek Lisesi ile Yapı Sanat arası, Seyitgazi Mahallesi, Hunat Mahallesi, Kiçikapı Mahallesi, Tacettin Veli Mahallesi, Hisarcık, Cezaevi, İl Özel İdaresi, Köşk Kışlası, Yanıkoğlu, Atpazarı, Serçeönü, Sahabiye mahalleleri ile Cumhuriyet Meydanı, Hava İkmal Bakım Merkezi ve diğer kuruluşlara enerji verilemeyeceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği bildirildi.