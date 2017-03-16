Elitaş Hollanda Dostluk Grubu'ndan ayrıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun AK Parti'li üyelerinin, istifa ettiğini belirterek, "Özür gerçekleşene kadar Dostluk Grubu'nda bulunmayacağız." dedi.



İSTİFA ETİLLER

Elitaş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Hollanda arasında ortaya çıkan diplomatik kriz sonrasında, Hollanda'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı "İstenmeyen kişi" ilan ederek, sınır dışı etmesi, konsolosun gözaltına alınması ve Hollanda'nın Türk siyasetçilerine yaptığı diplomatik nezaketsizlik ve çirkinlik sonucunda, AK Parti'li üyelerin Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubu'ndan istifa ettiğini bildirdi.Özür dilenene kadar

Mustafa Elitaş, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler düzelinceye ve Türkiye'ye karşı yapılan bu çirkin tavrın giderilmesi için yapılması gereken bütün işlemler ve özellikle de özür gerçekleşene kadar, AK Parti'li üyelerin Dostluk Grubu'nda bulunmayacaklarını kaydetti.



MHP de katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, “Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi MHP milletvekilleri bu görevlerinden istifa etmişlerdir” paylaşımında bulundu.

(TBMM/AA)