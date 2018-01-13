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ELİTAŞ’IN “İTTİFAK” SAATLERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cebinde Devlet Bahçeli’nin tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saati, kolunda ise Erdoğan imzalı saati taşıyor.

ELİTAŞ’IN “İTTİFAK” SAATLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak konusunda anlaşmaya varması, AK Parti-MHP kulislerinde olumlu karşılandı. Vekiller ittifakın olumlu yanlarını vurgulamaya özen gösterirken, en ilginç çıkış AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Cebinde Bahçeli’nin MHP’nin 40. yılı için tasarlayıp hediye ettiği bozkurtlu köstekli saat, kolunda da Erdoğan imzalı saati taşıyan Elitaş, “Biz ittifaka daha önceden girdik” diye espri yaptı.
 (internethaber.com)
 
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