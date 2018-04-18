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Elmalı, Matematik Yarışması ödül törenine katıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Matematik Olimpiyatları ödül töreni Kültür Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Elmalı, Matematik Yarışması ödül törenine katıldı
Töreni İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tanşu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Adnan Göllüoğlu, Erol Türkmen, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. 
Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın ve Kuran-ı Kerim'in okunması ile başladı. 

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, ortaokul çağındaki öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırmak, öğrencilerin olimpiyatlara olan bakış açısını olumlu yönde değiştirerek bu tür yarışmalara katılmalarını teşvik etmek, öğrencilerin özgüvenlerini geliştirerek gönüllü çalışma bilincine sahip olmalarını sağlamak, matematik alanında başarılı çalışmalar yapmasını sağlayarak temsil yeteneğini geliştirmek amacıyla Kayseri ili genelindeki bütün ortaokulların 5,6,7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği olimpiyat düzenledik” dedi. 

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini verdi. 

Kayseri genelindeki yarışmaya 85 okuldan 760 öğrenci katıldı 2.Matematik Olimpiyatları Ödül Töreni’nde 1. olan öğrencilere tam, 2.'lere yarım ve 3.'lere ise çeyrek altın hediye verildi. Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk 10 öğrenci mansiyon ödülü ile ödüllendirildi. 
Kurum Haberi
 
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