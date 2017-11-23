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Elmalı’dan duygulandıran ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle, 3 yıllık tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan sınıf öğretmeni Şengül Serit'i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Elmalı’dan duygulandıran ziyaret
Fatma-Mustafa Hasçalık okulunda Sınıf Öğretmeni olan Şengül Serit’i, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “geçmiş olsun” dileklerini ileterek çiçek ve bazı hediyeler takdim etti.
Elmalı, ziyaretinde 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle bu haftanın dolu dolu geçtiğini belirterek, “Şengül Serit hocam bir rahatsızlık geçirdi ve elhamdülillah bu hastalığı yendi. Bundan sonraki hayatında daha sıhhatli, daha mutlu ve güzel günler geçirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Biz eğitim camiası olarak bir aileyiz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep beraber olacağız. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü buradan kutluyorum. Nice güzel eğitimler, öğretimler yapılmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum. “ dedi

“Son nefesime kadar bu mesleği yapmak istiyorum”
Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarına hâkim olamayan Serit "Bu gözyaşları mutluluk gözyaşları. Beni çok mutlu ettiniz. 24 yıllık öğretmen olarak bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu meslek özveri ile yapılan zor bir meslek ama severek yapılınca insanı manevi olarak huzura götüren bir meslek. Rabbim bana ömür verdiği sürece, son nefesime kadar bu mesleği yapmak istiyorum. 3 yıl boyunca öğrencilerimden uzak kaldım. Hastalığım ortaya çıkmadan emekli olacağımı düşününce gözlerim dolardı. 'Ben nasıl emekli olacağım, öğrencilerimi nasıl bırakacağım?' diye içim içimi yerdi. Ama Allah'tan gelen hastalığa bir şey diyemeyiz. Emeklilik değil ama tedavi süreci öğrencilerimden bir süre beni ayırdı. Çok şükür mesleğime geri döndüm. Son nefesimi verene kadar da gerek çocuk eğitiminde gerekse yetişkin eğitiminde faydalı olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı 

Haber: Tuba Köksal
 
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