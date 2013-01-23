Emekli Profesörün Sır Ölümü

Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli Prof. Dr. Ahmet Uğur'un (69), sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Kızılırmak Caddesi Kılıçaslan Sitesi'ndeki dairesinin penceresinden atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden emekli profesörün cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Profesör Uğur, 5 yıl önce Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü’nden emekli olmuştu. (iha)
Profesör Uğur, 5 yıl önce Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü’nden emekli olmuştu. (iha)