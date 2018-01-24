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Emekliler Başkan Avşar’dan TOKİ evleri için yardım istedi

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ve yönetimi MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek, TOKİ evleri için Avşar’dan yardım istedi.

Emekliler Başkan Avşar’dan TOKİ evleri için yardım istedi
Ziyarette konuşan Başkan Tangüner, "Derneğimizin 6 bine yakın üyesi bulunmaktadır. Üyelerimize verdiğimiz, müracaatlarını aldığımız ancak bir türlü faaliyete geçiremediğimiz TOKİ ile sorunlarımız bulunmaktadır. Üyelerimizin yüzde 80’inden TOKİ evleri için müracaat aldık. Emeklileri hep arka bahçe olarak görmekteler. Milletvekillerimizden, başkanlarımızdan ve Bakanlarımızdan emekliler için TOKİ evleri hakkında söz almış olmamıza rağmen, geçen süre zarfında konu ile ilgilenen olmadı. Elazığ, Silifke Şanlıurfa ve Kayseri gibi illerde emeklilere TOKİ ile ilgili inşaatların devam ettiğini belirtmek isterim. Ama Malatya’da halen biz bir yer bulamadık. Zaman zaman gündemde emeklilere TOKİ için söz verildi şeklinde beyanatlar yayınlanmakta olmasına rağmen, tutulan bir söz yok maalesef” ifadelerini kullandı.
Konu hakkında gerekli girişimleri yapacaklarını dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, "Yaşlılarımız bizlerin her zaman başımızın tacıdır. Sizlerin sorunları hakkında gerekli yerlere girişimlerimiz olacaktır. TOKİ konusunda hakkınız olan yeri temin konusunda gerekli mercilerle görüşeceğiz. Önce ‘Ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ sözüyle hareket eden bir lidere sahibiz. 15 Temmuz ve Afrin Operasyonunda vermiş olduğu kararlar Türkiye’nin selameti açısından çok önemlidir. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Afrin’deki ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin inşallah” diye konuştu.
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