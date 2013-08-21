Emekliliğinin İlk Gününde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Erciyes Vergi Dairesinde 30 yıl görev yapan 63 yaşındaki Üzeyir Yıldırım 2 gün önce emekli oldu. Emekliliğin ilk gününde kalp krizi geçiren Üzeyir Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hunat Camiinde cenaze namazı kılınan Üzeyir Yıldırım’ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzeyir Yıldırım şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üzeyir Yıldırım’ın daha önce Kayserispor, Nevşehirspor, Sümerspor ve Yenimahallespor takımlarında futbol oynadığı öğrenildi.
Allah rahmet eylesin