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Emekliliğinin İlk Gününde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kayseri’de, Vergi Dairesinden 2 gün önce emekli olan 63 yaşındaki Üzeyir Yıldırım, emekliliğinin ilk gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Emekliliğinin İlk Gününde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
 Erciyes Vergi Dairesinde 30 yıl görev yapan 63 yaşındaki Üzeyir Yıldırım 2 gün önce emekli oldu. Emekliliğin ilk gününde kalp krizi geçiren Üzeyir Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hunat Camiinde cenaze namazı kılınan Üzeyir Yıldırım’ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzeyir Yıldırım şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üzeyir Yıldırım’ın daha önce Kayserispor, Nevşehirspor, Sümerspor ve Yenimahallespor takımlarında futbol oynadığı öğrenildi.

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KayseriEmekliErciyes Vergi DairesiKalp Krizi
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dr.deniz avci 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin

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mustafa çıklaatlı 5 yıl önce

ALLAH RAHMET EYLESİN 1985 YILINDAN BERİ YAPMAKTA OLDUĞUM MUHASEBECİLİKTEN DOLAYI TANIRIM BİR GÜN DAHİ MÜKELLEFİNİ ÜZDÜĞÜNÜ GÖRMEDİM SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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