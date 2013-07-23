Emniyet, Ailelerle İftarda Buluştu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda il ve ilçe merkezlerinde Lise 1. sınıflarda okuyan öğrencilere yönelik olarak Taş Mektepliler Çanakkale’de adı altında bir proje gerçekleştirilmiş ve öğrenciler Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Konya illerini gezmişti.

Çocuklarla kurulan iletişimin sürekliliğin sağlanması amacıyla geziye katılan 20 öğrenci ve aileleri ile Emniyet Müdür Yardımcıları Polis Evi’nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.