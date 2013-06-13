Emniyet İstedi, Büyükşehir Yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmalarına göre, doğru takılmış bir emniyet kemeri çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlıyor. Ayrıca, çarpma ve çarpışma anında koltuktan fırlamayı engellediği gibi, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek koruyor. İşte bu denli önemli bir vazife gören emniyet kemerinin kullanılması için emniyet müdürlükleri büyük gayret gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda emniyet kemerinin takılmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım-Onarım Atölyesinde Emniyet Kemeri Eğitim Aracı yapıldı.

TAM OTOMASYON

Emniyet Kemeri Eğitim Aracı için eski bir otobüs kullanıldı. Otobüsün yan saçları açıldı ve 6 metrekarelik alan oluşturularak araç şasesi üzerine kayan platform yapıldı. Platform hidrolik sistemle kayarak çıkıyor ve köşelerindeki fotoseller vasıtasıyla durarak sabitleniyor. Tam otomasyonlu yapılan araç Emniyet Müdürlüğü'ne verilecek ve Emniyet Müdürlüğü kalabalık alanlarda bu aracı eğitim amaçlı kullanacak. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere halkın yoğunlukla kullandığı bölgeler ve okullarda emniyet kemerine dikkat çekecek olan araç, emniyet kemeri takmayan bir sürücünün nelerle karşılaşabileceğini uygulamalı olarak gösterecek.