Emniyet Müdürü, Çocuklarla Protokol İmzaladı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Proje kapsamında hedef kitle olarak seçilen ilin kurum yöneticileri, ileri gelenleri, seçilen okullarda görevli öğretmenler ve Trafik gönüllüsü olan öğrencilerin duyarlılığı ile vatandaşlarımıza trafik kurallarının ve trafik eğitiminin önemini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan, Trafikte Duyarlıyım Projesi, Valilik makamının oluru ile onaylanmış, il protokolü ve ileri gelenlerinin, proje ortağı olan Sümer Anadolu Lisesi, Besime Özderici Orta Okulu, Kadir Has Orta Okulu ve Hayriye Dabanoğlu İlk Okulu'ndan seçilen toplam 28 Trafik Gönüllüsü öğrenciler ile proje ortağı olan Erciyes Üniversitesi Kampüs Tv'de görevli bir kameramanın çekimleri yapması suretiyle 'Trafik Can Güvenliği Protokolü' imzalatılarak projenin faaliyetleri sürdürülmektedir.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Aydın'a da, Kadir Has Orta Okulu 5/D sınıfı öğrencisi Onur Alp Tabak, Trafik Can Güvenliği Protokolü'nü imzalattı'' denildi.

İl Emniyet Müdürü Aydın, protokol imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın böyle önemli bir projeye destek vermelerinden ötürü çok mutluyuz. Yoğun ders programı içinde projede aktif rol almalarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz'' dedi.

2013 ve 2014 yılının Türkiye ve dünyada Emniyet Kemeri ve Hız İhlali yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Aydın, projenin misyonunun Trafik kurallarına uyulmasında ilin ileri gelenlerinin çocuklara ve vatandaşlara örnek olarak rol model olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Aydın, protokolü imzaladıktan sonra bu konudaki sorumluluklarının biraz daha arttığını, bundan sonra kural ihlali limitinin sıfır olduğunu belirterek, trafik gönüllüsü öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.