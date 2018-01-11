Emniyet Müdürü Kulular'dan öğrencileri sevindiren talimat

Muş’un Korkut İlçesinde bulunan Karakale Fatih Küç İlkokulu öğrencileri, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a mektup yazdı. Mektubu okuyan Kulular’ın talimatı ile harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mektubu gönderen öğrencilere, anne ve babaları ile öğretmenlerine İl Emniyet Müdürlüğü adına cevap verdi.

Gelen mektuba cevap yazan ekipler, okula mektup ile beraber Türk bayrağı armalı şapka, boyama kalemi, boyama kitabı ve tükenmez kalem gönderdi. Gönderilen mektup ve hediyeler okul idareci ve öğretmenleri tarafından alınarak öğrencilere dağıtıldı.

Öğrenciler, polis ağabey ve ablalarının gönderdiği hediyeler ve mektubu almaktan çok mutlu olduklarını, kendilerine hediye ve mektubu gönderen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.