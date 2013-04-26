Emniyet Müdürü'ne Yürek Yakan Soru

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli olan Alparslan Selimoğlu için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene Alparslan Selimoğlu’nun ailesi, yakınları, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube müdürleri ve meslektaşları katıldı.

Tören öncesinde Emniyet Müdürü Mustafa Aydın başsağlığı dilemek için Alparslan Selimoğlu’nun ailesinin yanına gitti. Bu sırada Alparslan Selimoğlu’nun babası Faik Selimoğlu’nun, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’a, ‘Kuzumu teslim etmeye mi geldin müdürüm?’ diye sorması herkesi duygulandırdı.

Alparslan Selimoğlu’nun cenazesi kılınan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine gönderildi.