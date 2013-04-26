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Emniyet Müdürü'ne Yürek Yakan Soru

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alparslan Selimoğlu için düzenlenen törende ailesine başsağlığı dileyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’a, gözü yaşlı baba, “Kuzumu teslim etmeye mi geldin?” diye sordu.

Emniyet Müdürü'ne Yürek Yakan Soru
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli olan Alparslan Selimoğlu için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.
Törene Alparslan Selimoğlu’nun ailesi, yakınları, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube müdürleri ve meslektaşları katıldı.
Tören öncesinde Emniyet Müdürü Mustafa Aydın başsağlığı dilemek için Alparslan Selimoğlu’nun ailesinin yanına gitti. Bu sırada Alparslan Selimoğlu’nun babası Faik Selimoğlu’nun, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’a, ‘Kuzumu teslim etmeye mi geldin müdürüm?’ diye sorması herkesi duygulandırdı.
Alparslan Selimoğlu’nun cenazesi kılınan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine gönderildi.
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ERGİN KANAT 5 yıl önce

YAZINIZDA CENAZENIN K.MARAŞ İLİ GOSUN İLCESINE CENAZE GONDERILDI DIYE YAZILMIŞ CENAZE MEMLEKETI K. MARAŞ AFŞİN OLMASI LAZIM İDİ BILGINIZE

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