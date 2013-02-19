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Emniyetten Çocuklara Hayal Projesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, çocukların suç olgusu ile karşılaşmadan önce korunabilmesi ve hayatlarına belli ideallerle pozitif anlamda devam edebilmesi ve Emniyet Teşkilatının tanıtımının yapılarak polislik mesleğinin sevdirilmesi amacıyla hazırladığı “Her Çocuğun Hayali Olsun, Hayali Gerçek Olsun Projesi” kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler vererek, emniyet birimlerini gezdiriyor.

Emniyetten Çocuklara Hayal Projesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Boydak Eğitim Kurumları Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ilk ve orta okullarda öğrenim gören 06-16 yaş grubu içerisinde yer alan çocuklardan tespit edilen toplam bin öğrenciden 250 öğrenciye 22-25 Ocak 2013 tarihleri arasında hediyelerinin verildiği, 12-15 Şubat 2013 tarihleri arasında ise 292 öğrenciye gruplar halinde Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının gezdirilmesi sonrasında mont, kazak, pantolon ve bottan oluşan hediyelerinin dağıtıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, geri kalan 458 öğrenciye ise 26 Şubat 2013 tarihine kadar hazırlanan program dahilinde hizmet birimleri ve binaları tanıtılarak hediyelerinin verilmesinin planlandığı ifade edildi.
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