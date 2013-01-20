Emniyetten Kayseri'de Güzel Uygulama

Trafik polisleri vatandaş gibi otobüslere binerek otobüslerde denetim yaptı. Ayrı günlerde yapılan denetimlerde 185 halk otobüsüne vatandaş gibi binen polis, kural ihlali yapan şoförlere cezai işlem uyguladı. Uygulanan cezalar arasında 8 kırmızı ışık ihlali ve 17 cep telefonu görüşmesi yer aldı.

Öte yandan, öğrenci servislerine de ayrı günlerde denetleme yapan ekipler, toplam 627 öğrenci servisinin kış lastiklerini ve yolcu sayısını kontrol etti. Öğrenci servisi şoförlerini kış lastiği konusunda uyaran polis, kural ihlali yapan sürücülere de ceza yazdı.