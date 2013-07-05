Emniyet'ten Pilav Günü Etkinliği

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın evsahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Vekili, MİT Bölge Başkanı, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personel katılmıştır.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aaydın yapmış olduğu konuşmasında "Son iki ayda yoğun bir tempoyla çalıştık. Özellikle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan personel bir takım toplumsal olaylara müdahale görevleri aşamasında başarı gösterdi. Türkiye'nin gözbebeği olan ilimizde, güvenliğin sağlanması için mesai mefhumu tanımadan canlarını ortaya koyarak çalışan meslektaşlarımız sayesinde, Kayseri'nin en huzurlu illerden birisi olmaya devam etmesi İl Emniyet Müdürlüğümüz için büyük bir onurdur. Bu çalışmalarımızı takdir eden Kayseri halkına, davetimize katılan başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına, Melikgazi Belediye Başkanına, İl Jandarma Komutanı Vekiline ve MİT Bölge Başkanına teşekkür ederim” dedi.

Mustafa Aydın, “Kayserinin huzuru ve güvenliği için teşkilat olarak, gecenin zifiri karanlığında, soğukta, karda, kışta, sıcakta canımızı ortaya koyarak var gücümüzle çalışacağımızı, bu motivasyonumuzun hiç eksilmeden devam edeceğini söylemek isterim” diye konuştu.

Vali Orhan Düzgün ise yapmış olduğu konuşmasında "Son bir aydır İstanbul'da meydana gelen olaylara paralel olarak ülkemizin pek çok yerinde kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor. Kayseri' de çok önemli olmasa da bu olaylardan etkilendi ama Emniyet Teşkilatının sağduyulu yaklaşımı ve soğukkanlı tavırlarıyla Kayseri bu süreci çok güzel bir şekilde yönetti, herhangi bir sıkıntı olmadan bugüne ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürümüz ve Belediye Başkanlarımızın desteği ile hazırlanan bu organizasyona katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Vatanın ve Milletimizin huzuru ve güvenliği için, gece gündüz, hafta sonu, bayram demeden, ailelerinden anne ve babasından ayrı kalarak, görev yapan teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Aynı anlayış içerisinde görevlerin yapılmaya devam edileceğinden eminim" diye konuştu.

Konuşmalar sonunda misafirlere ve personele pilav ikramı yapıldı.