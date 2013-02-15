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Emniyetten "Renkli Film" Uyarası

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri, araç camlarına yapıştırılan renkli film tabakalarına karşı uyardı.

Emniyetten
Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Son dönemde çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler ışığında araçların camlarına renkli film tabakası yapıştırmanın serbest olduğu, bu konuda kanun değişikliği olduğu şeklinde kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğu yapılan müracaatlardan anlaşılmıştır" denildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesinde yer alan

"Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç" kullanıcılarına ceza işlem uygulandığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63. maddesinde ise taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması açıkça yasaklanmıştır. Araçta renkli cam ise ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ulusal Tip Onayı alınan ve camlarında her araç camında mevcut bulunan 'E' veya 'e' işaretinin yanında, 'V' sembolü de olması halinde kullanılabilmektedir."
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