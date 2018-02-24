Emniyet’ten takdir toplayan proje

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 13 farklı sosyal sorumluluk projesi ile Kayseri başta olmak üzere tüm illerin takdirini ve övgüsünü kazanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünce geçen yıl 1'incilik ödülüne layık görülen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, başarılı çalışmalarına her geçen bir yenisini daha ekliyor.

'Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum' Projesi ile kentte madde bağımlılığından kurtulan genç kızların umudu olan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında 15 genç kızı günün belirli saatlerinde bir araya getirerek gelinlik atölyesinde kendilerinin hayal ettikleri gelinlikleri diktirdi. Yine proje kapsamında kursiyerler ile beraber sosyal ve kültürel aktiviteler yapan ekipler, kursiyerle ile beraber 4 ay önce boyunca sinemaya gitti, yemek yedi ve bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın öncülüğünde başarıdan başarıya koşan TDP ekipleri tarafından yürütülen 'Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum' Projesinde genç kızların diktiği gelinliklerde, başta Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik olmak üzere protokolün katıldığı sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

İHA

