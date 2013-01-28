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Emniyetten Velim Olurmusun Projesi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu artırmak ve polis halk ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için “Velim Olur musun Projesi” hazırlandı.

Emniyetten Velim Olurmusun Projesi
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, polis ailelerinin sosyal ortamlarda daha çok bulunması, gelir durumu düşük çocuklara koruyucu ailelik yaparak, empati kurulabilmesi için ilk ve orta dereceli okullarda okuyan, tatil amaçlı da olsa turistik alanları görme imkanı olmayan öğrencilere yönelik olarak tarihi, turistik alanları tanıtmak, polis ailelerinin velisi olduğunu hissettirerek polis halk dayanışmasını artırmak ve gelecekte polise güven duyan nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla bir program düzenlendi. Gerçekleştirilen gezide, 15 polis ailesi ile birlikte 33 maddi durumu iyi olmayan ancak okullarında başarılı olan öğrencilere, Kapadokya bölgesinde bulunan Avanos ilçesinde çömlek yapım atölyeleri, Paşabağları ve Zelve açık hava müzesi, Göreme ilçesinde bulunan açık hava müzesi, ören yerlerinin yanı sıra at çiftlikleri ve Uçhisar kalesi gezdirildi..
Geziye katılan öğrencilere polisler tarafından, çeşitli hediyelerle birlikte günün anısına Kapadokya bölgesinden alınan hediyelik eşyalar armağan edildi.
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