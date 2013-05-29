En Çok Hangi Dizi İzlenirken Twet Atılıyor?

Bir bilgisayar firmasının Türkiye Genel Müdürü Gülfem Çakmakçı, geliştirdikleri 'KOBİ'lerde Digital Dönüşüm' projesinin tanıtımı için Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, firmalarının Çin'de 1984 yılında kurulduğunu, aradan geçen 19 yılda yaptığı yatırımlarla dünya çapında 30 bin çalışana ve 34 milyar dolarlık ciroya ulaştığını kaydetti. bilgisayar ve bilişim teknolojileri konularında dünyanın 2. büyük firması konumunda olduklarını belirten Çakmakçı, bu büyüklüğün getirdiği sorumlulukla, tüketicinin eğilimlerine ve tercihlerine göre ürün ürettiklerini ifade etti. Çakmakçı, ''Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini genellikle genç nesil kullanıyor. Bilgisayar ve teknoloji seçimini gençler yapıyor, model, renk gibi tercihleri kadınlar belirliyor ve erkekler de finans yönüyle ilgileniyor. Dolayısıyla biz, yatırımlarımızı gençler ve kadınları baz alarak yapıyoruz ama işin maddi boyutu konusunda da erkeklerin tercih edebilecekleri rakamları uyguluyoruz'' dedi.

Firma olarak bilgisayar, akıllı televizyon, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve notbook üzerine yoğunlaştıklarını vurgulayan Gülfem Çakmakçı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim araçları aracılığıyla sosyal medya kullanımının çok hızlı geliştiğini de belirterek, ''Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru oldu. Dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı. Son 1 ayda Facebook kullanıcısı sayısı dünyadaki 2 milyarı aşkın internet kullanıcısının yarısına ulaştı. ABD'de 155.701.780, Hindistan'da 43.497.980, Endonezya'da 43.060.360, Brezilya'da 37.904.540, Meksika' da ise 32.031.340 facebook kullanıcısı var. Avrupa'da ise Avrupa Facebook kullanım sıralaması, Türkiye 31.247.120, İngiltere 30.249.340, Fransa 23.599.740, Almanya 22.600.660 ve İtalya 21.297.400 olarak sıralanıyor. Facebook kullanımında Türkiye Avrupa birincisi, dünya 6'ncısı konumunda'' ifadelerini kullandı.

Gülfem Çakmakçı, Türk insanının, genç nüfusu nedeniyle bilgisayar, internet ve sosyal medyayı kullanıma çok çabuk adapte olduğunu ve günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirdiğini de vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

''Sosyal medya o kadar gelişti ki, saniyede 92, günde 8 milyon tweet atıyoruz. Tweet atmada kadınlar, erkekleri yüzde 53'lük oranla geride bıraktı, erkekler ise kadınları yüzde 47'lik oranla takip ediyor. En çok bir televizyon kanalındaki 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin yayınlandığı gün sosyal medya da tweet atılıyor ya da mesajlaşılıyor. Yani en çok Çarşamba günleri sosyal medyada konuşuluyor. Yine bir araştırmaya göre, Türkiye’deki twitter kullanıcılarının en fazla tweet attığı anlardan biri, Muhteşem Yüzyıl’da Pargalı’nın öldürülme sahnesinde gerçekleşti.''

Bu arada, Türkiye’de 9.6 milyon Türkçe içerik üreten Twitter kullanıcısı bulunduğu, Türkiye’de günde 8 milyon tweet atılırken, kullanıcıların yüzde 61'inin mobil cihazlarıyla Twitter’a bağlandığı da bildirildi.