En çok şikâyet eğitimden

Vali Süleyman Kamçı, iki günlük Kayseri programı kapsamında kente gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç’u Valilik girişinde karşıladı. Kamu Denetçileri Yahya Akman, Hüseyin Yürük ve Sadettin Kalkan’ın eşlik ettiği Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ilk olarak Şeref Defterini imzaladı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Süleyman Kamçı; “Bildiğiniz gibi Kamu Denetçiliği Kurumu son yıllarda kurulmuş güzel kurumlarımızdan bir tanesi. Değerli başdenetçimiz ve denetçi arkadaşlar buradalar. Şehrimize geldiler, burada bir süre programları olacak.” dedi.Kamu denetçiliğinin Türkiye’de daha tam olarak tanınmadığını söyleyen Şeref Malkoç, kurum hakkında bilgi verdi. Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu 2010 yılındaki Anayasa değişikliği ile Anayasa’daki yerini almış, 2012 yılında 6328 sayılı kanunla tüzel kişilik kazanmış ve 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluş gayesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, vatandaşla idare arasında, devlet arasındaki ilişkilerde iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, bunun yanı sıra denetim yoluyla şeffaflığın kamuda sağlanması ve bunlar kadar önemli olan vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırması amacıyla kurulmuştur. Özellikle Avrupa’daki tanımlaması ‘halkın avukatı’ şeklindedir. Bizler, vatandaşla idare arasındaki ilişkilerde halkın avukatlığını yapıyoruz. Vatandaşımız; aldığı kamu hizmetlerinden memnuniyetsizliği varsa, daha iyisini istiyorsa dilek, temenni, şikayet olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’na intikal ettirebiliyor. Güzel bir kurum. Tabi yeni olduğu için çok tanınmıyor. Biz de illeri dolaşıyoruz, basınla ilişkileri sıklaştırarak kurumu tanıtmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi gerek yerel yönetim alanında gerek eğitim, sağlık gibi benzeri alanlarda en iyi yönetime kavuşturmak. 2023, 2053, 2071 hedefleri var Türkiye’nin. Burada önemli olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması, sağlık hizmetlerinin daha iyi yürümesi, kamu hizmetlerinin güvenlik, asayiş ve benzeri konularda dünyadaki en iyilerle yarışabilecek hale gelmemiz. O açıdan kamu denetçiliği kurumu gibi kurumlara ihtiyaç var. Bizler, vatandaşın müracaatı ve şikayeti üzerine denetim ve inceleme yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.Kayseri’de çok sayıda müracaat olduğunu vurgulayan Malkoç, “özellikle 2017’de tanınırlığımız arttıkça müracaatların sayısı da arttı. Bu müracaatlar üzerine Kayseri’ye geldik. Sadece evrak üzerinde değil Kayserilerle karşılıklı olarak sohbet etmek, dertleşmek için ve ‘Türkiye’de daha iyi şeyleri nasıl yapabiliriz?’ Bunları konuşmak için geldik. Valimize de teşekkür ediyoruz. Tecrübeli bir idarecimiz ve Türkiye’de örnek gösterilecek valilerimizden biri. Başarılar diyoruz. Kayseri’den edindiğimiz tecrübeyle çalışmalarımıza yeni bir şevkle devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.Hem Türkiye genelinde hem de Kayseri’de en çok şikâyetin MEB ve YÖK’ten geldiğini belirten Malkoç, “Kamu personeli bizi daha iyi tanıyor. Bu yüzden müracaatların yüzde 30 civarı kamu personelinden geliyor. Kurum bazında değerlendirdiğimizde de en fazla şikâyet eğitimden yani, YÖK ve MEB’den geliyor. Bunu SGK ve yerel yönetimler takip ediyor. Kayseri’de de durum Türkiye geneliyle aynı. Kayseri’den de en fazla şikâyet milli eğitim bakanlığı okullarından ve üniversiteden geliyor. Bunu yine SGK ve yerel yönetimler takip ediyor.” açıklamasında bulundu.TSK’nın Afrin’de yürütüğü Zeytin Dalı Operasyonuna da değinen Malkoç son olarak şunları söyledi;“Türkiye kendi güvenliği, halkın huzuru ve toplumun geleceği için Afrin’de bir operasyon yapıyor. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edeceğiz. Türkiye’nin kendi içindeki güvenliği kadar etrafındaki güvenliği de önemli. Bu uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre yürütülen bir operasyon. Türkiye’den hoşlanmayanların içerde ve dışarda bazı bozucu sözleri ve yayınları olabilir. Bundan dolayı milletimiz kesinlikle moralini bozmasın, oradaki askerlerimize Cenab-ı Allah’tan hayırlı başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Umudumuz duamız Türkiye’nin içindeki güvelik sağlanır. Bu güvenlik bölgede ki ülkelere de yansıyacaktır. Biz millet olarak hep adaletten, huzurdan, hakkaniyetten yana olmuşuz ama bize haksızlık yapmaya kalkanlara veya geleceğimizi karatmaya çalışanlara da adaletle hareket edip gözümüzü kırpmadan hukukun içinde gerekeni de yapmışızdır.”Malkoç, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti.Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bugün saat 09.30’da Radisson Blu Hotel’de basın mensupları ile kahvaltıda buluşacak. Ardından saat, 14.00’da Gültepe Kültür Merkezi’nde Vali, Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar, İdari Birimler ve Kamu Denetçilerinin katılımlarıyla Ombudsmanlık, Dostane Çözüm Mekanizması ve Kayseri Uygulamaları hakkında konuşmalar yapılacak. Programda konuşmacı olarak; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yer alacak.