ENDERUN ÖĞRENCİLERİ TALAS’I GEZDİ

Yaman Dede Konağı’nda öğrencileri ağırlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yapılacak projeler hakkında öğrencilere bilgiler verdi.



Talas’ın tarihinden ve projelerde bahseden Başkan Palancıoğlu, “Talas çok güzel bir yer. Tablakaya Mahallesi’ni restore ediyoruz. Yaza tamamlanacak inşallah. Özelikler gençlerin gezip görmek isteyeceği bir yer oldu. Özellikle bayanların farklı şekilde vizyonlarını değiştirmek lazım. Bizde belediye olarak özellikle gençlere ve bayanlara destek oluyoruz. Kadın kültür merkezi ve kapalı çocuk parkı yaptık yakında açılışını yapacağız. Ali Saip Sokağında çini eğitimlerimiz başlayacak. Aynı zamanda Talas Sanat Atölyesi adı altında tezhip, ebru, deri ve tesbih yapımı ile ilgi atölyeler kurulacak. Kadınlara yönelik farklı alanlarda projelerimiz olacak. 24 saat açık kütüphanemiz de yakında hayata geçecek. Bu kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak. İnşallah gelecek sene temelini atacağız.” dedi.







Kadınların istihdamına ve gelişimine katkı sağlamak için el ürünleri satış merkezi kuracaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, merkezde üretilen ürünlerin internet üzerinden 3 dilde satışının yapılacağını belirtti.







Enderun Vakfı temsilcisi Ömer Faruk Özcan Başkan Mustafa Palancıoğlu’na üzerinde nazar duasının olduğu bir çerçeve hediye etti. (Kurum Haberi)