Engellerini robotik kodlamayla aşıyorlar Kayseri'de mesleki ve teknik lisede eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, robotik kodlama eğitimi ile analitik düşünme ve kolay sorun çözme becerisi kazanıyor. Bilişim öğretmeni Öztürk: "Robotik kodlamayı öğrenmenin öğrencilere çok büyük artıları oldu. Kendilerini daha iyi ifade etmeye başladılar. Hayatta karşılaştıkları problemlere kolay çözüm bulma, analitik düşünebilme, olaylar arasındaki ilişkileri daha kolay kavrayabilme gibi becerileri kazanmaya başladılar" dedi.

Kayseri'de bir lisede eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, "Engelsiz Hayatı Kodla" projesiyle robotik kodlama eğitimi alıyor.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı'nda okuyan 11 engelli öğrenci, iki yıldır devam eden robotik kodlama eğitimi sayesinde hayal ettikleri robotu tasarlayabilmenin yanı sıra hayatta karşılaştıkları sorunlara kolay çözüm bulma, analitik düşünebilme becerisi kazanıyor.

Kolay ulaşabilmeleri için okul giriş katına hazırlanan bilgisayar laboratuvarında haftalık 14 saat bilişim dersi alan öğrencilerin robotik kodlamayla teknolojiye ayak uydurdukları, bazı olumsuz davranışları bıraktıkları, arkadaşlık ilişkilerinin güçlendiği, zor anlarda birbirlerine destek oldukları, öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip oldukları, takım çalışması becerilerinin geliştiği gözlendi.

Bilişim öğretmeni Bahar Öztürk, yaptığı açıklamada, özel eğitim sınıfındaki hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerinin görsel olarak kendilerini daha iyi ifade ettiklerini, robotik kodlama eğitimini de sınıfta başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Öztürk, "Engelsiz Hayatı Kodla Projesi" kapsamında öğrencilere ilk olarak bilgisayarı tanıttıklarını, temel programları öğrettiklerini, robotik kodlamanın aşamalarını anlattıklarını, son olarak da robot tasarlamaya başladıklarını ve hareket eden sensörlü robotlar yaptıklarını anlattı.

Robotik kodlama eğitiminin önemine dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Robotik kodlama şu an günümüzün en popüler bilişim uygulamalarından. Ülkemizde de okul öncesi öğrencilere bile bu eğitim bazı kurumlarda veriliyor. Ancak yaptığımız taramada özel eğitim öğrencilerine henüz bu kursun verilmediğini fark ettik. Robotik kodlamayı öğrenmenin öğrencilere çok büyük artıları oldu. Kendilerini daha iyi ifade etmeye başladılar. Hayatta karşılaştıkları problemlere kolay çözüm bulma, analitik düşünebilme, olaylar arasındaki ilişkileri daha kolay kavrayabilme gibi becerileri kazanmaya başladılar. Görsel hafızaları bu çocuklarımızın çok güçlü. Örneğin okuma yazması olmayan bir öğrencimiz gördüğü her robotu tasarlayabiliyor, daha da önemlisi kendi hayalindekini tasarlıyor."

Öztürk, projeyle Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik" yarışmasına başvurduklarını, sonucu heyecanla beklediklerini dile getirdi.Öğrencilerden Eda Çapın ise ilk derslerde robotik kodlamayı yapamayacağını düşündüğünü ve tereddüt ettiğini belirtti.

Zamanla özellikle robotları çok sevdiğini anlatan Çapın, "Hocam, 'Sen yapabilirsin' dedi. Artık tek başıma kodlayabiliyorum. Bir robotu yapıp çalıştırabiliyorum. Kendim dönme dolap, hamam böceği, bisiklet tasarladım. Günlük hayatımda da kendime güvenim arttı. Problemlere bakış açım değişti." diye konuştu.

AA

