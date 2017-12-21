Engelli çocuklar kuşlara kol kanat gerdi

Kış mevsiminde kuşların sığınacak bir yuvaları olmasını isteyen engelli öğrenciler, aldıkları malzemelerle ahşap kuş evleri yaptı. Öğrenciler daha sonra fırçalarla boyadıkları kuş evlerinin üzerine kendi isimlerini yazdı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaptıkları kuş evlerini ilk olarak polis ağabeyleri eşliğinde oyunlar oynayarak kendi okullarının bahçesine asan öğrenciler, daha sonra kentteki çeşitli noktalara da yerleştirdi.







Proje sorumlularından polis memuru Murat Kalpakçı, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin yaptıkları kuş evlerini, çocuklarla kentteki çeşitli alanlara asmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engelli öğrencileri topluma kazandırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kalpakçı, şöyle devam etti: "Kentte faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinde okuyan özel eğitime muhtaç 130 çocuğumuz bu faaliyetin içerisinde yer aldı. Çocuklarımızın bir kısmı yapım aşamasında bir kısmı çatı kaplamasında bir kısmı da boyama aşamasında görev yaptı. Özel eğitime muhtaç gençlerimize fırsat verildiği zaman neleri başarabileceklerini bu faaliyet kapsamında net olarak gördük. Bugün burada yapımı tamamlanan 40 kuş evinin kış mevsiminin gelmesiyle montajını gerçekleştirdik. Bir hayvana, canlıya yuva ve yardım yapmak onların ruhunda çok derin heyecanlar meydana getirdi. Kuş evlerinin montajını yaparken çocukların zaman zaman sevinç çığlığı attıklarını duydum. Bu da bizi Emniyet Müdürlüğü olarak ziyadesiyle duygulandırdı ve sevindirdi."











“Ben de çocuğum da çok sevindik"

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Akdeniz de projeyle en az çocuklar kadar kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

Engelli çocuklarla iş yapabilmenin heyecanını yaşadıklarını aktaran Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın bu projenin üstünden geleceğine inanıyorduk. Sonuç olarak da öyle olduğunu gördük. Bu bir sosyal sorumluluk projesiydi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımızın hayata tutunabilmesi ve hayatta bir iş yapabilme becerisini göstermeleri için bir fırsattı. Bu fırsatı güzel değerlendirdiğimiz kanaatindeyim. Engelli grubuna fırsat verildiğinde neler başarılabileceğinin güzel bir örneği olduğunu düşünüyorum."

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıf öğrencisi Erdoğan Ceviz de "Kışın kuşlar üşümesin diye, kışın soğuk olduğu zaman kuşlar yuvalara girsin diye kuş evi yapıyorum." dedi.