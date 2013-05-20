Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelli Dostu Polisler

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde engelli öğrenciler polis araçlarına bindirilerek ilçede gezdirildi.

Engelli Dostu Polisler
Engelliler Haftası nedeniyle Develi ilçesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, engelli çocuklar, polis araçları ile ilçe turu attıktan sonra, trafik polisleri ile birlikte trafik uygulamasına katıldı.
Polis Merkezi Amiri Celal Karakuş, Toplum Destekli Polislik görevlileri, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından Nazmi Eren Rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi.
Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert, “Emniyet teşkilatı ve çalışanları olarak yaptığımız görev ve bulunduğumuz konum itibarıyla diğer insanlara göre daha fazla engelli olma adayı konumundayız. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımızı unutmadık ve yanında olmak istedik, gördüğümüz engellilerle alay etmeyelim onlara gülmeyelim. Bir gün bizimde sakat kalabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım ve engellilere yardımcı olalım. Tüm vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza kazasız ve sağlıklı günler, mutlu ve uzun ömür diliyorum” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.