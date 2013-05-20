Engelli Dostu Polisler

Engelliler Haftası nedeniyle Develi ilçesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, engelli çocuklar, polis araçları ile ilçe turu attıktan sonra, trafik polisleri ile birlikte trafik uygulamasına katıldı.

Polis Merkezi Amiri Celal Karakuş, Toplum Destekli Polislik görevlileri, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından Nazmi Eren Rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi.

Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert, “Emniyet teşkilatı ve çalışanları olarak yaptığımız görev ve bulunduğumuz konum itibarıyla diğer insanlara göre daha fazla engelli olma adayı konumundayız. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımızı unutmadık ve yanında olmak istedik, gördüğümüz engellilerle alay etmeyelim onlara gülmeyelim. Bir gün bizimde sakat kalabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım ve engellilere yardımcı olalım. Tüm vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza kazasız ve sağlıklı günler, mutlu ve uzun ömür diliyorum” dedi.