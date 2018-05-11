Engelliler gösterileriyle göz doldurdu

Kayseri Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ASP İl Müdürü Nevzat Özer, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ASP çalışanları, engelli aileleri ve engelli öğrenciler katıldı. Engelli öğrencilerin sergilediği gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program sonunda Vali Süleyman Kamçı’ya engelli bir öğrenci, kendi yaptığı Türk bayrağı tablosunu takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, devletin şefkat yüzünü gösterdiğini belirten İl Müdürü Nevzat Özer, “Sayın Bakanımız Fatma Betül Hanım’ın her fırsatta kullandığı bir cümle var; ‘Biz kim yolda kalmış, dara düşmüşse onun ailesi olmayı şiar edinen bir felsefeyle hareket ediyoruz’ der. Engelli vatandaşlarımızı devletimizin bize emaneti olarak görüyoruz. Engelli alanında Kayseri’de oldukça yoğun çalışmalarımız var. Ecdadımız kanadı kırık kuşlar için bile dernek kurmuş. Toplumumuzda her zaman merhamet ve sevgi ön planda olmuş. Bu anlamda engelliler bizim için son derece önemli. Hepimiz birer engelli adayıyız aynı zamanda” dedi.

2017’de engellilere 97 milyon ödeme yapıldı

Kayseri’de aileleriyle birlikte 140 bin engelli ve engelli yakını olduğunu dile getiren Özer, “Kayseri’de engelli maaşı ile destekte bulunduğumuz 7 bin 356 engelli vatandaşımız var. Sadece 2017 yılında engellilere 97 milyon. 23 bine yakın yüzde 40 ve üzeri engelli kimlik kartı alan vatandaşımız var. 745 ağır engelli vatandaşımıza da yatılı bakım merkezlerinde hizmet veriyoruz. Aileleriyle birlikte 140 bin engelli ve engelli yakınına hizmet veriyoruz” diye konuştu.

