“Engelliler iş yerinde fazlalık olarak görülmemeli” 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubesinde düzenlenen programda konuşan Engelliler Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdier, "Engelliler çalıştıkları ortamlarda fazlalık olarak görülmemelidir” dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubesinde gerçekleşen programda açıklama yapan Engelliler Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdier, engellilerle ilgili toplumsal duyarlığın her geçen gün arttığını söyledi. Engelli çalışanlar çalıştıkları ortamlarda fazlalık ve gereksiz gibi algılanmasının engelli çalışanlarını üzdüğünü belirtti. Ayverdier: “Engelliler yük olma değil, yük alma düşüncesiyle hareket etmektedir. Engelliler günü bir kutlama günü değil farkındalıkları arttırma günüdür. Bugün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür. Ülkemizde on milyondan fazla engelli vatandaşımız çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır” dedi.

“Engelli yoktur, engeller vardır”

Sendika olarak hiçbir zaman üzerlerine düşen görevleri yapmaktan geri durmadıklarını, engelliler için her zaman taşın altına elini koymasını bildiklerini dile getiren Engelliler Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdier, sendikanın “Engelli yoktur, engeller vardır” sloganıyla faaliyete başladıklarını, engellenmenin temel sebeplerini ortadan kaldırmaya kendilerine ilke edindiklerinin altını çizdi. Ayverdier konuşmasını şu şekilde devam etti: “İki binli yıllardan sonra engelli vatandaşlarımız birçok kazanım elde etmiş, gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilme imkânına kavuşmuştur. Sendikamız engelliler komisyonu olarak; eğitimine bakılmasızın yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz. Memur Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır. Yine hükümetimizin engelli çocuklarımıza verdiği destek bizleri mutlu etmektedir. Ancak kaynaştırma eğitim politikasında ki alt yapı eksiklikleri sebebiyle ilkokul sonrası ortaokul ve lise eğitimi aşamalarında engelli çocuklarımızın özel eğitim ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanamamaktadır. Bu öğrencilerimize yönelik okullarda özel eğitim sınıflarının açılmasının, engelli çocuklarımızın eğitim kalitesini yükselteceğine inanıyor, engelli öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin daha kolay verilebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını da beklediğimizi ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA