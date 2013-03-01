Engelliler Yararına Kermes Açıldı

Hunat Hatun Medresesinde düzenlenen kermese, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda AK Parti teşkilat üyesi katıldı. Kermeste konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Burada hanım kardeşlerimizin bir faaliyeti var. Onlar günlerdir hazırlık yapıyorlar. Bunların gelirinden elde edilecek olan ne varsa onu da engelli kardeşlerimize dönüşümü içinde bir gayretleri var. Ben kendilerini tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Doğrusu burada altının çizilmesi gereken bir nokta var. Partiler tabi ki demokrasimizin vazgeçilmezi, burada gayret eden kardeşlerimi ne kadar



ne kadar iyi niyetli çalışkan ve gayretli olurlarsa bunun o şehre o kadar fazla faydası olur. Partiyi bir nimet kapısı olarak görmezseniz, partiyi sadece hizmet olarak görürseniz bu tür hayırlı işler ortaya çıkar. Her attığınız adımda da güzellik ortaya çıkar. Ben bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onlar particiliği ülkeye hizmet olarak görüyorlar. Bizim kardeşlerimizi kötü bir işin içinde göremezsiniz, ihale takipçiliğinde göremezsiniz, kendi özel işleri ile ilgili yanlış bir içerisinde göremezsiniz. Bundan dolayı da kendileriyle iftihar ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun" diye konuştu.



Görme engellilerin yürüyüş alanları ile ilgili de konuşan Özhaseki, "Özellikle semtlerde, ışıkların bulunduğu yerlerde ve iş yerlerinde bu mahkemelere kadar taşındı. Yani birisi mesela psikolojik olarak gitmiş rapor almış, 'benim psikolojim bozuldu, sabaha kadar sayı sayıyorum' diyor.



Bu tür işler mahkemeye kadar iletilince bizde onları çekmek durumunda kaldık. Yoksa daha önce bunu denemiştik. Yalnız önümüzdeki yazdan itibaren başlayacak bir çalışmamız var. Gerek kültür yolu projesi kapsamında gerekse diğer kaldırım düzenlemelerinde engelli kardeşlerimizin gidebileceği butonları ile dokunarak devam edebileceği hafif, küçük kimseyi rahatsız etmeyecek bariyerler var. Bunların döşenmesi başlayacak. O zaman herhalde biraz daha rahat ederler" şeklinde konuştu.



