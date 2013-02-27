Engelliler Yararına Kermes

İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, kermesten elde edilecek gelirin engelliler yararına kullanılacağını belirtti. 1-2 Mart tarihleri arasında Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenecek kermes hakkında bilgi veren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, "Geliri engelliler yararına kullanılmak üzere düzenlenecek bir kermes. AK Parti İl Kadın Kolları ve merkez ilçeler kadın kolları kendi el emekleri ile hazırlayacakları pasta, börek, gözleme ve çay saati gibi ürünlerin sergileneceği bir kermes olacak. Bunların yanında giyecek, züccaciye gibi ürünler de yer alacak. Hunat Hatun Medresesi içinde Cuma ve Cumartesi 2 gün sürecek kermesimiz 09.30-18.00 saatleri arasında açık olacak. Engelliler yararına düzenlenecek olan kermesimize tüm halkımızı bekliyorum" dedi.