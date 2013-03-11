Engellilerden Şaban Ünlü'ye Plaket

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Merkezi ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KTB ve KTB ‘nın da destekleri ile kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, Başkan Vekili Mehmet İştahlı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu, Melikgazi Halk Eğitim Müdürü, Siyasi İl Kadın Kolları Başkanları, engelliler ve aileleri katıldı.

Açılış Konuşmasını yapan Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, “Bizlerde Kayseri Bedensel Engelliler Derneği olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün anlam ve önemine uygun bir şekilde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği yaparak güzel bir dayanışma örneği gösterdiğimizi düşünüyorum.

Bu oluşumda bizden desteklerini esirgemeyen Kayseri Ticaret odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’na Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlu’ye TOBB Girişimciler Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu’na sahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ederim’’ dedi.

300 kişinin katılımı ile gerçekleşen kahvaltıda katkılarından dolayı KTB yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü’ye plaket verildi.