Engellilere ücretsiz hizmet Büyükşehir Belediyesi Dünya Engelliler Haftası’nda engellilere özel bir düzenleme yaptı. Engelli araçlarının plakalarını kaydettiren engelliler Büyükşehir Belediyesi otoparklarından süreli olmak şartıyla ücretsiz yararlanabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi, engellilerimize ücretsiz otoparklardan yararlanma imkanı verdi. Araç ruhsatında engelli ibaresi bulunan araç sahibi engelliler, adlarına tescilli olan bir adet hususi aracının plakasını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otopark birimine kayıt yaptırması koşuluyla bu haktan yararlanabilecek.

Araç plakalarını kaydettiren engelliler yol kenarındaki park alanlarını günde 2 saat, katlı ve açık otoparkları ise günde 6 saat ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda, süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı veya ruhsat sahibinden tahsil edilecek.

İHA

