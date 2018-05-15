Engellilere ücretsiz hizmet

Büyükşehir Belediyesi, engellilerimize ücretsiz otoparklardan yararlanma imkanı verdi. Araç ruhsatında engelli ibaresi bulunan araç sahibi engelliler, adlarına tescilli olan bir adet hususi aracının plakasını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otopark birimine kayıt yaptırması koşuluyla bu haktan yararlanabilecek.
Araç plakalarını kaydettiren engelliler yol kenarındaki park alanlarını günde 2 saat, katlı ve açık otoparkları ise günde 6 saat ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda, süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı veya ruhsat sahibinden tahsil edilecek.
İHA
Araç plakalarını kaydettiren engelliler yol kenarındaki park alanlarını günde 2 saat, katlı ve açık otoparkları ise günde 6 saat ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda, süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı veya ruhsat sahibinden tahsil edilecek.
İHA