Engellilerin Kayak Sevincine Ortak Oldu

Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz‘ın sponsorluğunda üçüncüsü hayata geçirilen ve Erciyes Turizm Merkezi’nde Alberg Gençli Spor Kulübü ve Erciyes A.Ş. Engelliler Spor Kulübü’nün organize ettiği “Engelliler Erciyes Buluşması”, ülkenin dört bir yanından gelen engelli vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

AK Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Murtaza Yetiş, Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol ile Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya’nın aralarında bulunduğu çok sayıda davetli tarafından izlenen engelliler kayak yarışması büyük ilgi gördü. 13 ilden yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte İşitme Engelliler Kayak ve Kızak Yarışması, Bedensel Engelliler Kızak Yarışı, Kayak ayakkabılarıyla 100 metre Engelliler Yarışı gibi çeşitli etkinliklerle engelli vatandaşlar, eğlenerek vakit geçirdiler. Kayak pistindeki engellilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, Kayserigaz sponsorluğundaki bu etkinlikte yine unutulmayacak anlara şahit olundu.

Organizasyon bitiminde birinciliği göğüsleyen engelli yarışmacı; engellilere böyle imkânların verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ve bu tür organizasyonların gerçekleşmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiklerini iletti.

Konuşmaların ardından davetliler tarafından yarışmada dereceye giren sporcular ile organizasyona katkıda bulunan kurum ve kişilere plaket takdim edildi.

Kayseri Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy tarafından Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’ya, organizasyona sağladıkları değerli katkılarından dolayı plaket verildi.

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, ''Engelliler Erciyes Buluşması’nın engelli vatandaşlarımızda yarattığı sevince ortak olduğumuz için Kayserigaz ailesi olarak son derece mutluyuz. Kayserigaz ailesi olarak, 10 yıl boyunca sosyal sorumluluklarımızın bilincinde Kayseri ili ve Kayseri halkı için faaliyetlerimizi sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de spora ve sporcuya daima destek olmaya ve Kayseri’den aldığımızı yine Kayseri’ye vermeye devam edeceğiz” dedi.