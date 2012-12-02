Engellilerin Soruru Toplumu İlgilendirir

Programda açıklama yapan Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, “Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda, özürlü vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir” diye konuştu.

Türkiye’nüfusunun yüzde 12.29’unu engellilerin oluşturduğunu ifade eden Oytun, “Bu orana bakığımızda toplam engelli sayısı 8 milyon 431 bin 937’dir. Bu rakamın 3 milyon 783 bin 197’si erkek 4 milyon 648 bin 740’ı da kadındır. Başlıca engelli nüfusunun kendi içindeki cinsiyet dağılımı engelli kadınlar için özel politikalar geliştirilmesi gereğini bir kez daha vurgulamaktadır. Engelli nüfusunun yüzde 40’a yakın kısmı hiç tedavi görmediklerini, yüzde 52.45’i de sosyal güvenlik sistemine dahil olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu genel tablo BM standartlar kuralları çerçevesinde yapılması gerekenlerin önemini bir kez daha açığa çıkarmaktadır.Bu amaçla engelli kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları, yerel ve ve ulusal düzeyde kamu hizmetlerinin planlanması, yapılacak yasal düzenlemelerin belirlenmesi çalışmalarına etkin katılımı için kanallar yaratılmalıdır. Bu engelleri hayatın bütün alanlarında daha görünür kılacaktır” şeklinde konuştu.