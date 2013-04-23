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Enişte-Kayın Tartışması Kanlı Bitti

Kayseri'de, enişte ve kayın arasında çıkan kavga kanlı noktalandı.

Enişte-Kayın Tartışması Kanlı Bitti
Edinilen bilgiye göre Erkilet 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.Y.'nin eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. B.Y.'nin boşanma nedeniyle kaynı olan Ş.Ç. ile tartıştığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü bildirildi.

S.Ç.'nin kavga sırasında eniştesi B.Y.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladığı kaydedildi. İlk olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen B.Y. burada yapılan ilk müdahale sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Y.'nin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenilirken, S.Ç.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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