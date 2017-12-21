EPDK’dan Kayserigaz'a Ar-Ge ödülü

Üniversite ve teknokentleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturan etkinlikte bu sene bir ilk olarak Ar-Ge Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.
Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma projesi ile Kayserigaz 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda ödül alan doğalgaz dağıtım şirketi oldu. EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ödülü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in elinden aldı.
Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma projesi ile Kayserigaz 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda ödül alan doğalgaz dağıtım şirketi oldu. EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ödülü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in elinden aldı.