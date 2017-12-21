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EPDK’dan Kayserigaz'a Ar-Ge ödülü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği’nin (GAZBİR) ev sahipliğinde düzenlenen “3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı 19 Aralık salı günü Ankara’da gerçekleştirildi.

EPDK’dan Kayserigaz'a Ar-Ge ödülü
Üniversite ve teknokentleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturan etkinlikte bu sene bir ilk olarak Ar-Ge Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.
Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma projesi ile Kayserigaz 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda ödül alan doğalgaz dağıtım şirketi oldu. EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ödülü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in elinden aldı.
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