EPDK’dan Kayserigaz'a Ar-Ge ödülü

Üniversite ve teknokentleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturan etkinlikte bu sene bir ilk olarak Ar-Ge Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.

Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma projesi ile Kayserigaz 3. Ar-Ge Çalıştayı’nda ödül alan doğalgaz dağıtım şirketi oldu. EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ödülü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in elinden aldı.